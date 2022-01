Italialainen maajussi-Francesco kertoo, minkälainen nainen veisi häneltä jalat alta: "Tiedän, mitä tarvitsen"

Neljä rakkaudennälkäistä maajussia etsii vierelleen suomalaista kumppania tulevalla Maajussille morsian maailmalla -kaudella. Yksi tulevan kauden maajusseista on huippukuntoon itsensä treenannut Italialainen Francesco .

Suomi on Francescolle entuudestaan tuttu maa, sillä hänen ex-kumppaninsa on suomalainen. Francesco on vieraillut Suomessa useita kertoja ja kertoo panneensa merkille, että suomalaiset ovat luonteeltaan rehellisiä ja avarakatseisia.