Tässä ovat uudet Maajussille morsian maailmalla -maajussit! Mukana myös tunnetun bloggaajan norjalainen ex-puoliso

Tässä ovat uudet maajussit!

Francesco, 25, Santeramo in Colle, Italia

Francesco on varttunut sukutilallaan Santeramo in Collen kylässä Pugliassa, etelä-Italiassa vanhempiensa, veljensä ja hyvien ystäviensä ympäröimänä. Francescon ex-tyttöystävä on suomalainen ja Francesco teki seurustelusuhteen aikana Suomeen useita matkoja tutustuen suomalaiseen kulttuuriin.