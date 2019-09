Venäläismiljardööri Boris Rotenberg vaatii oikeudessa pankeilta palvelua – Osuuspankki: Maksujen välittäminen voisi johtaa toiminnan loppumiseen kokonaan

Hän sanoo käräjäoikeuteen toimittamassaan kanteessa, että pankit ovat kieltäytyneet välittämästä ja vastaanottamasta hänen tekemiään maksuja. Tämän takia hän ei ole voinut kertomansa mukaan maksaa laskujaan esimerkiksi verottajalle, Trafille ja perintätoimistoille. Rotenberg on Venäjän ja Suomen kansalainen ja perustelee vaatimusta muun muassa sillä, että hänellä on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti muihin EU-kansalaisiin nähden.

Rotenbergilla on Handelsbankenissa käyttötili, mutta pankki ei suostu ottamaan vastaan tilille rahaa Rotenbergin ulkomaisilta tileiltä saati käteistalletuksina. Lisäksi Rotenbergin elämää vaikeuttaa se, että hänen tekemänsä maksut eivät mene perille. Jos esimerkiksi laskun lähettäneellä sähköyhtiöllä on tili Nordeassa, Danskessa tai Osuuspankissa, hän ei pysty maksamaan laskua, sillä pankit palauttavat Rotenbergilta tulleet maksut lähettäjälle.

Taustalla Ukrainan kriisi



Muun muassa Rotenberg ja hänen poikansa on asetettu Yhdysvaltain valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Assets Controlin (OFAC) hallinnoimalle Specially Designated Nationals -pakotelistalle (SDN).

Yhdysvallat perustelee pakotteita sillä, että Rotenberg kuuluu Venäjän johdon sisäpiiriin ja hän on toiminut "johtavan venäläisen valtion virkamiehen puolesta tai avustanut, sponsoroinut tai antanut taloudellista tai aineellista tukea tällaiselle henkilölle."

Pankit pelkäävät pakotteita kirjaimellisesti kuollakseen



Kaikki neljä pankkia pelkäävät, että niiden toiminta voisi vaikeutua merkittävästi, jos ne koskisivat Rotenbergin rahoihin. Osuuspankki sanoo, että sen pankkitoiminta voisi jopa loppua, jos se joutuisi Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi. Pankkien maailmassa Yhdysvaltain dollari ja kansainväliset rahoitusjärjestelyt ovat tärkeitä ja Yhdysvalloilla on paljon valtaa.

Pankit vetoavat rahanpesulainsäädäntöön



Handelsbankenilta Rotenberg vaatii, että se sallisi hänen siirtää omia rahojaan ulkomailta omalle tililleen. Pankki vetoaa vastauksessaan talouspakotteiden lisäksi esimerkiksi EU:n rahanpesusääntelyyn. Pankin mukaan se ei voi riittävästi varmistua Rotenbergin rahojen alkuperästä. Rotenberg on esimerkiksi yrittänyt todistaa rahojen laillista alkuperää toimittamalla pankille venäläisen veroilmoituksensa, mutta pankin mukaan Rotenbergin pitäisi selvittää rahan alkuperä euro eurolta kirjanpitonsa ja tiliotteidensa avulla.

Osuuspankin mukaan se voi määritellä omissa ehdoissaan, että sillä on oikeus palauttaa maksu maksajan pankille, mikäli maksaja on kansainvälisten pakotteiden kohteena. Vaikka Rotenberg ei ole asiakassuhteessa pankkiin, maksun saaja on. Se myös toteaa, ettei voi ottaa riskiä siitä, että joutuisi itse Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi.