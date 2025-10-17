Nordea kertoo olevansa valmis ottamaan enemmän riskiä lainapäätöksissään, jos pankkeja koskeva sääntely mahdollistaisi sen. Pankkeja arvostellaan yrityskentällä liian tiukasta lainapolitiikasta.

Nordea kertoi torstaina hyvästä talouskunnostaan ja yli puolentoista miljardin euron liikevoitosta heinä-syyskuussa, vaikka korkojen lasku pienensi tulosta ja korkokatetta viime vuoteen verrattuna.

Vaikka ajat ovat olleet taloudellisesti haastavia, luottotappioita ei ole ainakaan suurille pankeille hirveästi aiheutunut. Tämä kertoo osaltaan riskien välttelemisestä.

Rahaa siis olisi, mutta Nordean mukaan sitä on vakavaraisuus-sääntöjen takia liian hankala lainata erityisesti kasvuyrityksille.

– Pankkisääntely on paikoin jopa liian tiukkaa vakavaraisuus- ja pääomavaatimuksineen rahoitukseen nähden. Eli tarvitaan ratkaisuja koko yhteiskunnassa siihen, että löytyisi riskipääomaa näille kasvuyrityksille, kertoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sara Mella MTV Uutisille.

MTV:n Uutisextrassa aiemmin syksyllä vieraillut OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio kertoi, että OP Ryhmä on lisäämässä hallitusti riskiä lainapäätöksissä.