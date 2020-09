Finanssivalvonta: Tietovuoto jättää paljon kysymyksiä mutta kertoo, että epäilyihin kiinnitetään huomiota

– Ne kertovat sen, että Yhdysvaltojen rahanpesun selvittelystä vastaavalla viranomaisella on luonnollisesti aika laajasti erilaisista kansainvälisistä finanssilaitoksista tulleita tietoja, sanoo Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimiston päällikkö Pekka Vasara.

– Se tiedon taso, aikajänne ja rahamäärät – niistä ei tuosta aineistosta ja noista tiedoista saa mitään. Että onko siellä jotain keskittymiä aikaisemmille vuosille, vai jatkuuko se tasaisena ja näin edelleen. On vaikeaa siitä päätellä yhtään muuta kuin että tietoa on paljon, Vasara sanoo.

Nordea: Emme hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin

Ylen mukaan nyt julkisuuteen tulleissa tiedoissa nousee suomalaispankeista esiin Nordea, jonka tilien kautta on Ylen mukaan tehty muiden pankkien epäilyttäväksi luokittelemia tilisiirtoja yli 150 miljoonan euron arvosta. Valtaosa tilisiirroista on tehty vuosien 2013–2017 välisenä aikana.

Ylen mukaan Nordeaa koskeva aineisto on kuitenkin monin tavoin puutteellista ja useissa raporteissa Nordea mainitaan vain pankkina, jonka tilien kautta epäilyttävää rahaa on kulkenut.

Pankilla velvollisuus ilmoittaa epäilyttävästä rahaliikenteestä

Tietojen kerääminen perustuu pankkien väliseen tietojen vaihtoon. Kun pankit seuraavat kansainvälistä liikennettään, monilla on yleensä tietokonepohjaisia monitorointijärjestelmiä, joihin on asetettu erilaisia triggereitä sen pohjalta, kuinka riskipitoisina asiakkaita ja rahan lähtö- ja tulomaita on pidettävä.