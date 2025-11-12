Yhteisöveroa maksavien yritysten listalla tapahtui useampi iso liikahdus. Neste putosi pois, jättikauppa nosti Peter Sarlinin yhtiön listalle.

Tiedot perustuvat Verohallinnon julkistamiin yhtiökohtaisiin tietoihin.

Rahoitusalan jätit OP Pohjola ja Nordea olivat viime vuonna Suomen suurimmat yhteisöveron maksajat, ilmenee alan etujärjestön Finanssialan julkaisemista laskelmista. OP Pohjola maksoi yhteisöveroa 386,5 miljoonaa euroa ja Nordea 239,7 miljoonaa euroa. Samat finanssitalot olivat listan kärjessä myös vuotta aiemmin.

Kolmanneksi eniten yhteisöveroa maksoi K-ryhmä, 147,3 miljoonaa euroa, ja neljänneksi eniten S-ryhmä, 132,1 miljoonaa euroa.

Seuraavina listalla ovat Bayer ja Fortum, joka maksoivat yhteisöveroa 125,9 miljoonaa ja 116,7 miljoonaa euroa.

Finanssialan listauksessa yritysten luvut on laskettu konsernitasolla. Tiedot perustuvat Verohallinnon julkistamiin yhtiökohtaisiin tietoihin. Luvut on laskettu yhteistyössä konsulttiyhtiö Deloitten kanssa.

Yritysten ja muiden yhteisöjen maksaman yhteisöveron tuotto oli viime vuonna seitsemän miljardia euroa. Se on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.



Vielä toissa vuonna kolmanneksi eniten yhteisöveroa maksanut Neste putosi nyt kokonaan pois 25 suurimman yhteisöveron maksajan listalta. Tätä selittää se, että Nesteen tulos romahti viime vuonna.



Uutena yritysnimenä listalle nousi tekoäly-yhtiö Silo AI:n myynnillä rikastuneen Peter Sarlinin yhtiö PostScriptum, joka maksoi Finanssialan mukaan viime vuonna 44,5 miljoonaa euroa yhteisöveroa. Silo AI myytiin viime vuonna 665 miljoonalla dollarilla yhdysvaltalaiselle puolijohdevalmistaja AMD:lle. PostScriptum ylsi Finanssialan listauksessa viime vuoden 17. suurimmaksi yhteisöveron maksajaksi.