Katri Helenan konsertti-iltaan povattu myrsky jännittää Esa Niemistä – meteorologi: "Ennuste muuttunut tuulisemmaksi päivä päivältä"

Katri Helena esiintyy viimeisen kerran julkisesti Olympiastadionilla lauantaina 16. elokuuta. Lauantai-illan ulkokonserttiin on luvattu puuskaista tuulta ja vesisadetta.

Säveltäjä ja tuottaja Esa Nieminen on tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä legendaarisen Katri Helenan kanssa, joka päättää uransa 16. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla Viimeinen ilta -suurkonsertillaan.

Nieminen kertoo MTV Uutisille odottavansa tulevaa konserttia ilolla ja jännityksellä. Nieminen nähdään myös itse lavalla Katri Helenan taustakuorossa. Hän uskoo kaiken menevän nappiin, mutta toteaa konsertin sisältävän paljon liikkuvia osia.

Suurin huolenaihe Niemiselle on kuitenkin tulevan viikonlopun sääennuste.

– Toivottavasti sää ei olisi niin myrskyisä, mitä on alustavasti luvattu. Nyt tosin näyttää siltä, että se ei todennäköisesti iskisi Helsinkiin.

Meteorologi Miina Manninen kertoo, että lauantaiksi on luvassa yhtenäisiä sateita.MTV Uutiset

MTV Uutisten meteorologi Miina Manninen kertoo, että konserttivieraille on luvassa kostea ja tuulinen ilta.

– Positiivista on, että ukkosia ei ole luvassa. Helsingin yllä on yhtenäisiä sateita, eikä niinkään voimakkaita sadekuuroja.

Mannisen mukaan huomiseen ennustettu ja Niemisen jännittämä myrsky keskittyy maan länsiosaan.

– Ennuste on muuttunut tuulisemmaksi päivä päivältä, mutta kovimmat myrskyt tulevat maan länsirannikolle. Ei niinkään etelään, vaikka puuskaista voi olla myös pääkaupunkiseudulla.

Manninen toteaa, että konserttivieraiden harmiksi kovimmat tuulenpuuskat näyttävät tällä hetkellä sijoittuvan juuri iltaan.