Marjatilallinen: Sadoittain suomalaisia hakee kausitöihin, mutta ulkomaalaisten kanssa on jo sitovia sopimuksia

Matkassa on kuitenkin mutka, sillä Herrala on sitoutunut jo aiemmin ottamaan töihin ryhmän ukrainalaisia kausityöntekijöitä.

– Emme uskalla täyttää ukrainalaisten kaikkia työpaikkoja ennen kuin tiedämme, tulevatko he vai eivätkö he tule, Herrala sanoo.

Hänen mukaansa Joenrannan Mansikkapaikka työllistää ensi kesänä 150–200 henkilöä tilan myyntiyhtiö mukaan lukien. Uuteen paikkaan muuttaneella tilalla on valmiina istutettavaksi 600 000 mansikan tainta, mikä on enemmän kuin koskaan kenelläkään Kaakkois-Suomessa.

Ulkomaalaisen kausityövoiman tulo Suomeen on estynyt koronaviruksen vuoksi. Hallitus on kuitenkin päättänyt, että Suomi ottaa vastaan noin 1 500 huoltovarmuuden kannalta kriittistä maatalouden kausityöntekijää. Suurimman osan odotetaan tulevan Ukrainasta.