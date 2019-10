Nokialaismies selvisi vakavasta nokkakolarista sattumalta ohi ajaneen Jaripetrin ansiosta – pelastaja ja pelastettu kohtasivat vuosien jälkeen: "Ei sitä tiedä, miten sellaista ihmistä oikeasti kiittää"

Terje Vainio on kokenut nokkakolarin sellaisissa nopeuksissa, että harva selviää vastaavasta hengissä. Paikalle sattunut pelastaja on yksi suurimmista syistä siihen, että Terje on vielä hengissä. Hän pääsi tapaamaan pelastajansa yli 10 vuotta onnettomuuden jälkeen.