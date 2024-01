Nokia huolissaan lakkokierteen syvenemisestä : "Toivomme, että Suomi säilyy kilpailukykyisenä"

– Jos lakkoilu entisestään pahenee, niin meidän kaikkien on syytä olla huolissaan siitä. Suomen merkitys on meille (Nokialle) suuri, mutta ei tämä globaalissa kuvassamme ole tärkein kysymys. Toivomme, että Suomi säilyy kilpailukykyisenä ja työmarkkinoiden joustavuus on siinä tärkeä asia, Lundmark totesi.