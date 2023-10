Suomessa lähes 450 nokialaista uhan alla – näin Pekka Lundmark kommentoi

Lundmark korosti, että matkapuhelinverkoissa Nokia on kuitenkin kasvattanut markkinaosuutta ja verkkolaitevalmistajan tulevaisuudessa näkyy valoa.

– Pilvilaskentaan ja tekoälyyn liittyviä suuria odotuksia ei voida lunastaa ilman laajoja investointeja tietoliikenneverkkoihin. On vain ajan kysymys, milloin markkina toipuu, Lundmark totesi.

– Kiinan ulkopuolella vasta noin neljännes verkoista on päivitetty 5G-keskitaajuuksille. Meille on mahdollisuuksia, mutta käänne on epävarma. Epävarmuuden takia teemme muutoksia kolmella eri tasolla, hän jatkoi.