"Kusiaisen" oikea nimi voi yllättää – muurahaisfaktat, joita et ehkä tiennyt

Siloviholainen on "kusiaisen" oikea nimi

Siloviholaiset ovat oranssinkeltaisia. Niitä ei tule sekoittaa keltiäiseen, joka väristään huolimatta on rauhanomainen. Sekä kusiainen että keltiäinen on enimmillään viisi milliä pitkä.

Tiedätkö, mikä on mauriainen?

Monille tutulla, vaarattomalla sokerimuurahaisella on silläkin toinen nimi. Sokerimuurahaista kutsutaan myös pihamauriaisiksi tai mauriaisiksi, kuuluvathan ne mauriaisten sukuun. Mauriainen on tumma ja kooltaan pieni, 3–5millinen.

Kekoja mökkitien varteen lykkäävä muurahainen taas on luultavasti tupsukekomuurahainen. Se on Suomen yleisin kekoja rakentava muurahainen. lajin työläinen on pituudeltaan 4–8,5 millimetriä; väritykseltään se on mustanpunertava.