Kirkkonummelaisen Ilonan ankat syövät puoli ämpäriä kotiloita päivässä ja pitävät tontin puhtaana tuholaisista – Nyt Eemeli-ankkaa odottaa neljä uutta tyttöystävää Alavudella

Ilona Oranen on pitänyt ankkoja lemmikkeinä neljän vuoden ajan.

Oranen asuu omakotitalossa, jonka tontilla on puutarha. Oranen sai ajatuksen ankkojen pidosta puutarhaa tuhonneiden lehtokotiloiden kautta.

Pitävät myös nurmikon lyhyenä

Ankat puhdistivat tehokkaasti kahden kesän aikana 3000 neliön tontin kotiloista. Kotilot ovat ankkojen herkkuruokaa, ja nyt niitä tuodaan Orasen ankkojen ruuaksi jo muualta, kun oman tontin kotilot on syöty.

Ankka on persoonallinen ja ihmisläheinen lemmikki

Oranen sanoo, että ankka on helppohoitoinen ja mukava lemmikkieläin. Ne eivät helposti karkaa, sillä ankat ovat paikkauskollisia lintuja. Lisäksi hautomokoneen avulla syntyneet ankat leimautuvat helposti ihmiseen, viihtyvät ihmisen kanssa eivätkä ole pelokkaita. Pelottomuudesta huolimatta ne eivät mielellään lähde kuitenkaan karkumatkoille.

Elääkseen ankka tarvitsee petoturvallisen tarhan. Yksi asia, jota ilman ankka ei voi elää, on vesi. Ankka on luonnostaan vesilintu, eivätkä lemmikkiankatkaan voi elää ilman vettä. Vettä tarvitaan muuhunkin kuin vain juomiseen. Ankan on huuhdeltava sieraimensa säännöllisesti mullasta, jotta ne eivät tukkeudu. Lisäksi niiden silmät tarvitsevat kostuttamista.