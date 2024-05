Niko Saarinen rakastui tv-ohjelmassa – kielitaidottomana Outi-äiti olisi voinut auttaa vain "kansainvälisillä käsimerkeillä"

Race Across the World Suomi -ohjelma saatiin päätökseen ja Jutta ja Juha Larm selviytyivät ensimmäisenä maailmalta Helsinkiin asti. Sarjan viimeisessä, yhdeksännessä jaksossa kaikki osallistujat kokoontuvat muistelemaan kisaa ja sen kohokohtia.

– No joo, mutta eihän me siksi keskeytetty. Tämä on realitya, ja minusta on hienoa ottaa ohjia omiin käsiin. Lopputeksteissä lukee tuotannon nimet, mutta herranjumala, olen ykkösrealitytähti ja teen omanlaisen show’n. Jos minusta tuntuu, että keskeytän reissun, niin keskeytän. Ei se liittynyt mihinkään. Tuli vain sellainen olo, että se on nyt tässä, Niko kertoo jaksossa.