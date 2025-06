He ovat Race Across the World Suomi -ohjelman voittajat

Race Across the World Suomi -ohjelman voittajakaksikko on selvillä.

Race Across the World Suomi -ohjelman toisen kauden voittajaksi itsensä matkasivat Sini Sabotage ja Sergey Hilman. Kaksikon matka alkoi Istanbulista ja päätepysäkkinä oli Suomen Turku.

Kaksikko oli pelannut korttinsa ovelasti ja pestanneet viimeiselle etapille paikallisen ystävän avukseen suunnistamaan.

Sini Sabotage ja Sergey Hilman olivat läpi koko kilpailun ensimmäisinä myös välietapeilla.

– Me olimme voittaneet kaikki edelliset etapit. Se olisi ollut ihan järkyttävää hävitä se viimeinen etappi. Meidän menestyksen salaisuus oli luovat ratkaisut ja riskit, he kertoivat voiton ratkettua.

– Tämä kokemus yhdisti meitä. Että kai me se vauva nyt sit tehdään, Sabotage vitsaili.

– Me ollaan asuttu nyt kolme viikkoa yhdessä, niin tehdään nyt se vauva alta pois, Hilman komppasi.

Ystävykset Sini Sabotage ja Sergey Hilman kertoivat jo ennen kuvauksia jakavansa elämänsä niin töissä kuin vapaa-ajalla ja heidän ystävyytensä on vuosien kuluessa syventynyt todelliseksi sielunkumppanuudeksi.

Kauden finaalijaksossa voittajakaksikon kannoilla olivat Grand Designs -ohjelmasta tuttu Samppa Lappalainen ja hänen kihlattunsa Jenni Janakka, jotka tulivat kisassa toiseksi ja Putouksesta tuttu näyttelijä Joonas Kääriäinen ja hänen ystävänsä Eemeli Heikkinen, jotka tulivat kolmanneksi.

Samppa Lappalainen ja Jenni Janakka tulivat toiseksi.

