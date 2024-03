Niko Saarisen hermot menevät junamatkalla Outi-äidin kanssa: "En kuule enkä näe sinua, kiitos"

Race Across the World Suomi -ohjelman ensimmäisessä jaksossa kuusi kilpakaksikkoa lähtee matkaan Marokkon Marrakeshista tavoitteenaan päästä mahdollisimman nopeasti Euroopan puolella sijaitsevaan, Isolle-Britannialle kuuluvalle Gibraltarille.

Yksi kuudesta kisakaksikosta ovat Niko Saarinen ja hänen äitinsä Outi Mykkänen . Kaksikko lähtee jaksossa etenemään tasaisen varmasti kohti Tangeria, josta he tavoittelevat lauttaa Euroopan puolelle Espanjaan. Tangeriin äiti ja poika suuntaavat junalla.

Matkan aikana he pohtivat sijoitustaan, jolloin äiti-Outi miettii, etteivät he "ainakaan ole viimeisenä". Mykkäsen pitkälliset pohdinnat saavat Saarisen pinnan kireälle.

– Äidin kanssa matkustaminen... On se rankkaa, Saarinen toteaa kameroille.

– Tässä on näkymätön verho, joo, mä laitan sen nyt kiinni. En kuule enkä näe sua. Kiitos, Saarinen ohjeistaa.

– Me ollaan tosi väsyneitä, meidät on yhtäkkiä tiputettu Marokkoon, me ollaan matkattu halki sen, niin kyllä tässä tulee koetukselle varmaan meidän suhde.