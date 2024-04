Tätä et näe tv:ssä! Jutta Larm pakkasi rinkkansa ja oli lähdössä kotiin seikkailurealityn kuvauksista: "Jouduimme yhtenä yönä pitämään palaverin"

Yrittäjät Jutta ja Juha Larm ovat mukana Race Across the World Suomi -realityohjelmassa. Matka oli ikimuistoinen, mutta se oli myös koetus Larmien parisuhteelle. Jutta pystyy nimeämään reissusta selkeä katkeamispisteen omalta kohdaltaan.

– Aloin miettiä, että miksi me teemme tätä. Alussa sanoimme, ettei mikään mene parisuhteemme edelle. Meillä on ihana parisuhde. Joskus voi olla nitinää ja natinaa, mutta emme ole riitelevä pari. Jouduimme yhtenä yönä Barcelonassa pitämään palaverin. Olin jo pakannut rinkkani ja ajattelin, että tämä on tässä, että minä lähden kotiin, Jutta kertoi MTV Uutisille.