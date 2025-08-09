Niko Saarisen Outi-äiti jakoi nostalgisen otoksen: "Lapseni kanssa"

Niko Saarisen Outi-äiti jaksoi kuvan kaksikosta vuosien takaa.
Mediapersoona Niko Saarinen nähtiin Outi-äitinsä kanssa viime vuonna Race Across the World Suomi -ohjelmassa. Hersyvä kaksikko valloitti monen sydämet seikkaillessaan Euroopan halki.
Outi-äiti vaikuttaa myös Instagramissa. Hän ilahdutti seuraajiaan jakamalla kuvan Nikon kanssa vuosien takaa.
– Lapseni kanssa, ikuisuus tästäkin kuvasta, hän kirjoittaa otoksen yhteydessä.
Outin seuraajat ovat haltioissaan kuvasta. Kommenttikenttä täyttyi nopeasti hehkutuksista.
– Kaunis kuva teistä, eräs kehui.
– Kaunis ja komea, toinen lisäsi.
Nikon elämästä julkaistaan 13. elokuuta kirja, joka kantaa nimeä Niko, Kaikki mitä en ole kertonut (Otava)