Niko Saarisen Outi-äiti jakoi nostalgisen otoksen: "Lapseni kanssa"

1:14imgKatso myös video: Niko Saarinen näyttää Race Across the World Suomessa, miten "blokkaa" Outi-äitinsä tarvittaessa
Julkaistu 09.08.2025 18:06
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Niko Saarisen Outi-äiti jaksoi kuvan kaksikosta vuosien takaa.

Mediapersoona Niko Saarinen nähtiin Outi-äitinsä kanssa viime vuonna Race Across the World Suomi -ohjelmassa. Hersyvä kaksikko valloitti monen sydämet seikkaillessaan Euroopan halki. 

Outi-äiti vaikuttaa myös Instagramissa. Hän ilahdutti seuraajiaan jakamalla kuvan Nikon kanssa vuosien takaa. 

Lapseni kanssa, ikuisuus tästäkin kuvasta, hän kirjoittaa otoksen yhteydessä. 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä

Lue myös: Niko Saarinen kertoo nyt todellisen syyn luovuttamiselleen - tästä syystä hän ei pystynyt jatkamaan Race Across the World -ohjelmassa

Outin seuraajat ovat haltioissaan kuvasta. Kommenttikenttä täyttyi nopeasti hehkutuksista. 

– Kaunis kuva teistä, eräs kehui. 

– Kaunis ja komea, toinen lisäsi. 

Lue myös: Niko Saarinen menetti sydämensä tuntemattomalle miehelle Race Across the World -kuvauksissa – Outi-äidiltä liikuttava toive

Nikon elämästä julkaistaan 13. elokuuta kirja, joka kantaa nimeä Niko, Kaikki mitä en ole kertonut (Otava)

Lisää aiheesta:

Niko Saarisen kirja on pian valmis – Outi-äidiltä hellyttävä kommenttiLove Island -voittaja Salli onnittelee rakastaan suloisella kuvasarjalla Benjamin Peltonen harvinaisessa yhteiskuvassa kumppaninsa Jonin kanssaTältä Pia Nykänen näytti nuorena – tunnistaisitko?Erika Vikman julkaisi herkän otoksen keikan kulisseista: "Takahuoneen rakastaja"Mikko Parikka kasvatti muhkeat viikset – somessa ristiriitainen vastaanotto: "Tuli mieleen Putous-hahmo Salme Pasi"
Niko SaarinenKirjatRace Across the World SuomiTV-ohjelmatSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Niko Saarinen