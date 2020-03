Niko Ranta-ahon sisko vaikeni oikeudessa suhteestaan Janne Tranbergiin – "Hänelle on ollut helppo puhua pahasta mielestä"

Kertoo saaneensa Naccista kuuntelijan tunteilleen

Kysymys: Mitä puhelimessa on sellaista mikä estää sen avaamasta?

Vastaus: Siellä on sellaisen henkilön yhteystietoja, joita en halua jakaa poliisille.

K: Kenestä on kysymys?

V: Olemme keskustelleet jaksamisesta ja olen kokenut, että hänelle on ollut helppo puhua pahasta mielestä ja shokista, minkä Nikoon liittyvä rikosepäily on aiheuttanut.

”Olemme olleet joka ikinen päivä yhteydessä useita kertoja päivän aikana”

”En kommentoi häneen liittyviä asioita”

”En koe tarpeelliseksi kertoa meidän väleistä sen tarkemmin”



V: Tämä kysymys minulta on kysytty. En koe tarpeelliseksi avata minun ja Jannen yhteydenpitoa mitenkään. Meidän puheluissa ei ole mitään laitonta. Ne eivät liity mitenkään minun rikosepäilyihin.

Puolustus: Väitetyssä rahanoudossa kyse gangsterin elokuvakokoelmasta vankilaan



Rahaa syytetään haetun muun muassa helsinkiläiseltä tatuointistudiolta, joka on syyttäjän mukaan ollut muutenkin keskeinen paikka rikosten kannalta. Ranta-ahon puolustuksen mukaan hän oli käynyt hakemassa elokuvia veljelleen vankilassaoloajan viihteeksi. Elokuvat olivat Tranbergin.

– Kerroin hänelle, että Nikolle pitäisi ostaa leffoja ja Niko oli pyytänyt jotain hyviä sarjoja. Janne sanoi minulle, että hänellä on valmiina pahvilaatikollinen sarjoja, mitkä ovat kelmussa. Ne oli pakattu valmiiksi, kun hän lähtee istumaan. Siinä oli 1500 tuntia katsottavaa.

Väitettyjä rahaliikkeitä myös hevostallilla



– Selvä on, että kun ihminen vangitaan, hänen jotain asioita on pakko hoitaa. Niitä Ranta-aho on yrittänyt hoitaa, puolustus toteaa tammikuulle päivätyssä loppulausunnossa.