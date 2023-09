Väsyttääkö niin, ettei nukkuminenkaan auta? Voi olla merkki hitaasti etenevästä maksasairaudesta

Vaivaako jatkuva väsymys? Munuais- ja maksaliitto muistuttaa tiedotteessaan sairaudesta, jonka yleisin oire väsymys on.

Primaari biliaari kolangiitti eli PBC on tulehduksellinen maksasairaus. Tietoisuutta sairaudesta levitetään Maailman PBC-päivänä sunnuntaina 10.9.

Munuais- ja maksaliitto huomauttaa, että PBC on tärkeää todeta ajoissa, jotta sen etenemistä voitaisiin hidastaa.

Mitkä ovat PBC:n oireet?

PBC on harvinainen sairaus, ja yleisin 40–60-vuotiailla naisilla, joita sairastuneista on jopa 90 prosenttia. Suomessa todetaan vuosittain 30–50 uutta sairaustapausta.

Munuais-ja maksaliitto muistuttaa, että yleisin PBC:n oire on väsymys, joka on alati läsnä. Väsymykseen ei auta lepääminen eikä nukkuminen, ja unenlaatu voi olla rikkonaista.

Tutkimuksiin on syytä hakeutua, jos

On hyvä muistaa, että väsymys voi olla seurausta myös omista elintavoista.

Väsymys on yleinen oire, joka voi johtua monesta eri asiasta. Terveyskirjaston mukaan väsymys voi olla esimerkiksi masennuksen, kroonisen väsymysoireyhtymän tai jonkin tulehdussairauden oire.

Kun sairaus jatkuu, suurimmalla osalla sairastuneista on uupumusta, joka häiritsee elämää. Puolella sairastuneista on kutinaa, joka kymmenellä prosentilla se on jopa sietämätöntä. Sairauteen voi liittyä myös niveloireita sekä suun ja silmien kuivumista.