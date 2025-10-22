Yksi Niinistön tuoreen kirjan viesteistä on, että Euroopan tulisi olla tarpeeksi vahva ja luopua harhasta, että turva ja rauha ovat itsestäänselvyyksiä.

Presidentti Sauli Niinistö kertoo STT:lle tulevaisuudensuunnitelmistaan, että aikoo jatkaa eurooppalaisen turvallisuuden parissa.

Keskiviikkona ilmestyi Niinistön kirja Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta. Kirjassa Niinistö käsittelee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hänen presidenttikausillaan eli vuosina 2012–2024.

Yksi Niinistön viesteistä kirjassa on, että Euroopan tulisi olla tarpeeksi vahva ja luopua harhasta, että turva ja rauha ovat itsestäänselvyyksiä.

STT haastatteli Niinistöä kirjan julkistustilaisuuden yhteydessä ja kysyi, mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi, kun kirja on nyt julkaistu.

– Joudun eurooppalaisen turvallisuuden takia yhteen toiseen projektiin hetkeksi mukaan, Niinistö kertoi.

Joudutte?

– Joo, kun on huono sanomaan ei, Niinistö heitti.

Presidenttikausiensa jälkeen Niinistö on kirjan lisäksi kirjoittanut viime vuonna EU-komissiolle raportin unionin siviili- ja puolustusvalmiuden vahvistamiseksi.

Kysyttäessä Niinistö vastasi, että kyse ei tällä kertaa ole EU-tason projektista. Hän ei kuitenkaan halunnut avata asiaa tämän yksityiskohtaisemmin.