Presidentti Niinistö varoitti Putinia Nato-ukaasista etukäteen: "Olemme sisukkaan itsepäistä kansaa, jos meitä tullaan ohjailemaan"

Edes Kiovan valtaus ei olisi muuttanut tilannetta

– Jos Venäjä olisi onnistunutkin saamaan Kiovan haltuunsa, niin se olisi joutunut myös pitämään sen ja koko Ukrainan. Ja on täysin mahdotonta edes kuvitella, kun me tunnemme ukrainalaiset, etteikö siellä olisi täysi rähinä päällä. Siellä oli iso armeija kuitenkin. Venäjä olisi joutunut sitomaan valtavasti joukkoja ja länsi olisi raivostunut kuten nyt - aivan varmasti, ja meillä olisi oikeastaan aivan samanlainen tilanne, jos olisimme viivytelleet tai jos Venäjä olisi onnistunut, pohdiskelee Niinistö.

– Sen sijaan hyvä kysymys voisi olla se, että jos Venäjä olisi yhtäkkiä peruuttanut, eikä olisi lähtenyt ollenkaan Ukrainaan siinä tilanteessa. Mutta kuitenkin vienyt väitteellään meiltä tämän mahdollisuuden uskottavasti sanoa, että me liitymme, jos haluamme. Se olisi voinut olla vähän mutkikas tilanne – mutta ei mahdoton, arvioi presidentti.

Putinin ukaasi ajoi Suomen Naton jäseneksi

– Se oli isku meidän suvereniteettia kohtaan. Sen jälkeen oli selvää, että meidän on tehtävä jotain uutta, kertoo Niinistö.

– Siihen asti olimme todenneet ulkopuolisille, että me omasta vapaasta tahdostamme olemme sotilaallisesti liittoutumattomia, mutta säilytämme mahdollisuuden hakea (Naton) jäseneksi. Tuon Venäjän ilmoituksen jälkeen tuon sanoman kuulija olisi kyllä ehkä nyökytellyt, mutta mielessään miettinyt, että – aha -teitä kiellettiin. Kyllä se itsemääräämisoikeutta rajoitti, avaa Niinistö Putinin julistuksen Suomelle aiheuttamaa tilannetta.

Niinistö ymmärtäisi moitteet Nato-provosoinnista, muttei jarrutussyytöksiä

Kritiikki Niinistön Nato-varovaisuudesta ja keskustelun estämisestä on Mäntyniemessä selvästikin luettu, mutta ei hyväksytty.

– Ymmärtäisin, jos sanottaisiin että olen provosoinut sitä. Näissä Kultaranta-keskusteluissa, joita on käyty kahdeksan kertaa, kuudessa on ollut Nato esillä. Minä olen kyllä aina määritellyt mistä puhutaan. Vuosina 2014 ja 2015, jolloin oli hyvinkin kriittisiä aikoja, Nato oli esillä. Siellä on ollut Naton apulaispääsihteeri ja Naton pääsihteeri vieraana. Ymmärtäisin todellakin, jos väitettäisiin, että olen provosoinut sitä keskustelua liikkeelle, vastaa Niinistö.