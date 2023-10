Niinistö kaasuputken sabotaasiväitteistä: "Ollaan tilanteessa, jossa en vastaa jos-alkuisiin kysymyksiin"

Kymmenen JEF-maata

JEF eli Joint Expeditionary Force on Britannian johtama puolustusyhteistyöryhmä, jossa on mukana kymmenen maata – Pohjoismaiden ja Baltian maiden lisäksi myös Hollanti. Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF:n pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.