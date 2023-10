Tällaista häirintää Venäjä nyt suunnittelee Suomen kiusaksi – "Suomen kansallisen turvallisuuden suurin uhka"

Supo arvioi tänään julkaistussa kansallisen turvallisuuden katsauksessaan, että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhka on kohonnut.

– Tästä huolimatta arviomme on se, että lamaannuttavan, massiivisen, Suomen alueelle kohdistuvan iskun todennäköisyys on pieni.

Turusen mukaan merenalaisen infrastruktuurin valvonta on hankalaa, ja tästä syystä varautuminen on tärkein tapa torjua mahdollisia uhkia.

– Kaasuputken ja datakaapelin kohdalla tämä näkyykin, sillä meillä on varavaihdot ja olemme varautuneet erilaisiin tilanteisiin.

Venäjä on ollut aina prioriteetti

– Olemme todenneet hyvin suoraan, että Venäjä on Suomen kansallisen turvallisuuden suurin uhka.

Turusen mukaan Venäjän työkalupakki vaikuttamiseen on laaja, lähtien tiedustelusta ja kyberinfraan vaikuttamisesta, ulottuen aina kriittiseen infraan.

– Varmasti he ovat niitä valmiita käyttämään jos siihen on mahdollisuus ja se hyödyttää heitä. Mutta kyllä meidänkin viranomaiskoneistomme on hereillä, ja nämä eivät ole meille tuntemattomia asioita, Turunen toppuuttelee.