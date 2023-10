Tätä tarkoittaa poliisin alleviivaama "mekaaninen voima" putkivauriossa: KRP:lla on useampi tutkintalinja Suomenlahden tapahtumista

Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut esitutkinnan Suomenlahden tapahtumista, mutta mitään ”dramaattista uutta tietoa” ei annettu tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa julkisuuteen.

Tällä hetkellä merellä viikonloppuisia tapahtumia tutkitaan törkeänä tuhotyönä, mutta rikosnimike voi muuttua tai tarkentua tutkinnan edetessä.

Tutkinta siirtyi Rajavartiolaitokselta KRP:lle eilen 10. lokakuuta. Ennen sitä Rajavartiolaitos oli suorittanut omaa tutkintaansa ja selvitystä tapahtumista. Samaisen päivän aamuna Rajavartiolaitos paikansi Suomen talousvyöhykkeellä vaurioalueen, jonka selvittäminen aloitettiin 8. lokakuuta Gasgridin ilmoitettua kaasuputken paineen alenemisesta.

Rajavartiolaitos sai Gasgridiltä ilmoituksen 8. lokakuuta paineen alenemisesta käynnistivät välittömästi selvitystyön.

Kokonaisarvioinnin jälkeen syytä epäillä -kynnys ylittyi ja asiasta käynnistettiin esitutkinta, joka on siis alkuvaiheessa.

KRP:n tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohen mukaan KRP:llä on tällä ”useampikin tutkintalinja” siitä, mitä Suomenlahdella on tapahtunut ja mikä on aiheuttanut maakaasuputken vaurioitumisen.

Yksilöityjä epäiltyjä ei Lohen mukaan vielä tässä vaiheessa esitutkintaa ole, eikä varsinaisia puhutuksia ole vielä tehty.

KRP kerää tällä hetkellä materiaalia ja tekee niin sanottua paikkatutkintaa, minkä jälkeen viranomaiset tekevät analyysin siitä, mitä varsinaisesti on tapahtunut. Tämän jälkeen poliisi voi arvioida, mikä taho on ollut teon takana ja mikä tämän tahon rooli on.

– Käymme tässä vaiheessa läpi sitä materiaalia, mitä olemme saaneet ja tulemme saamaan muilta viranomaisilta.

– Teemme tutkintaa veden alla ja tulemme saamaan siihen virka-apua muilta viranomaisilta.

Tätä poliisi tarkoittaa mekaanisella voimalla

Tällä hetkellä ote on objektiivinen, eli mikään tutkintalinja ei ole ylitse muiden. Lohen mukaan edelleen pidetään mahdollisena, että vaurio on voinut tapahtua vahingossa. Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko todennäköisempää, että vaurio on aiheutunut tahallisen vai tahattoman toiminnan kautta.

Räjähdyksen mahdollisuutta ei ole vielä voitu täysin poissulkea, mutta tässä vaiheessa tutkintaa KRP pitää vaihtoehtoa epätodennäköisenä. Tällä hetkellä epäillään, että Balticconnector-kaasuputken vauriot olisivat aiheutuneet ulkoisesta, mekaanisesta voimasta.

– Ottamatta kantaa, mitä on tapahtunut, sillä sitä juuri selvitetään, mutta joku kova esine on kohdistunut putkeen ja aiheuttanut vaurion, vaikka putki on tietyin osin hyvinkin suojattu, Lohi tarkentaa MTV Uutisille.

Tällä hetkellä vaurioalueella tehdään teknistä tutkintaa ja merenpohja on erityisessä syynissä. Keskiviikkoisessa viranomaisten tiedotustilaisuudessa selvisi, että vaurioalueelta on löytynyt ”ulkoisia jälkiä”. Lohen mukaan on vielä liian aikaista sanoa, liittyvätkö ne kaasuputken vaurioihin. Hän ei ota kantaa siihen, miten laajalla alueella ulkoisia jälkiä on tähän mennessä tutkintaa havaittu.

– Ulkoiset jäljet ovat ulkopuolisen tekijän, laitteen tai aineen aiheuttamia – voiko ne olla uria tai tällaisia jälkiä, jotka on havaittu kaasuputken lähellä, hän tyytyy kuvaamaan MTV Uutisten haastattelussa.

" On ennenaikaista sanoa, mikä on epäilyttävää liikennettä"

Kaasuputken lisäksi vaurio on havaittu Viron talousvyöhykkeellä sijaitsevassa tietoliikennekaapelissa. Lohen mukaan tämä otetaan KRP:n esitutkinnassa ”hyvin tarkasti huomioon, koska tapahtumilla on ajallinen yhteys ja maantieteellisestikin ne ovat jotakuinkin samalla alueella”.

Tältä osin Suomen viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä Ruotsin kollegoidensa kanssa. Lohen mukaan tutkinnan aikana hyödynnetään myös muuta eurooppalaista yhteistyötä esimerkiksi tiedonvaihdon osalta.

Suomenlahti on hyvin vilkas merenkäyntiväylä ja Rajavartiolaitos valvoo aluetta ympäri vuorokauden. Viranomaisilla onkin Lohen mukaan ”hyvä käsitys meriliikenteestä”, jota on ollut kaasuputken läheisyydessä. Tässä vaiheessa yksittäisten alusten liikkeisiin ei oteta kantaa.

– On ennenaikaista sanoa, mikä on epäilyttävää liikennettä. Käymme meriliikennettä läpi ja arvioimme, voisiko liikenteellä tai jollain aluksella olla merkitystä vauriolle, joka on syntynyt, Lohi kertaa.

Viranomaisten mukaan kaasuputken vauriota tutkitaan laajalta alueelta. Lohi myöntää, että toimintaympäristö on ”hieman poikkeuksellinen” – onhan vaurio ”useiden kymmenien metrien” syvyydessä.

– Tutkinta-alue on laaja toisaalta syvyyden takia mutta myös siksi, että pyrimme katsomaan sitä, onko ennen tai jälkeen kaasuputken sijaintipaikkaa tapahtunut jotain, mikä selittää tapahtumakulkua.