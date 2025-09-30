Puolassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni ukrainalaisen miehen, jonka epäillään osallistuneen Nord Stream 2 -kaasuputken räjäyttämiseen syyskuussa 2022. Asiasta kertoivat paikalliset syyttäjät tänään tiistaina.
Saksan viranomaiset uskovat tunnistaneensa kuuden ukrainalaisen ihmisen muodostaman ryhmän, jota pidetään syyllisenä räjäytykseen. Epäillystä oli annettu pidätysmääräys Saksassa.
Kaasuputket vaurioituivat syyskuussa 2022 räjähdyksissä, joiden uskotaan olleen sabotaasia.
Elokuussa Italiassa Riminin alueella otettiin kiinni ukrainalainen mies, jonka epäillään niin ikään osallistuneen kaasuputkien räjäyttämiseen.
Lännessä iskuista syytettiin ensin Venäjää, joka puolestaan on syyttänyt länttä. Venäjä ja Ukraina ovat aiemmin kiistäneet osallisuutensa räjähdyksiin.