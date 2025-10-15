Nord Stream -kaasuputkisabotaasista epäilty ukrainalaismies on välttynyt luovuttamiselta Saksaan.
Ukrainalainen mies, jonka epäillään koordinoineen hyökkäyksiä Itämeren pohjassa oleviin Nord Stream -kaasuputkiin, on toistaiseksi välttynyt luovuttamiselta Saksaan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Italian korkein oikeus vahvisti tänään keskiviikkona 49-vuotiaan epäillyn valituksensa siirrosta, hänen asianajajansa kertoi Reutersin mukaan.
Mies, joka saksalaisten tietosuojalakien nojalla tunnetaan vain nimellä Serhii K., pidätettiin elokuussa Italian Riminin lähellä eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella.
Pidätysmääräys liittyi syyskuussa 2022 tapahtuneisiin räjähdyksiin, jotka lamauttivat Venäjän kaasua Saksaan toimittavien putkien toiminnan.
Saksan liittovaltion syyttäjät haluavat asettaa miehen syytteeseen osallistumisesta räjähdyksen aiheuttamiseen sekä perustuslain vastaisesta sabotaasista.
Miestä syytetään räjähdyksen aiheuttamisesta, perustuslain vastaisesta sabotaasista ja tärkeiden rakenteiden tuhoamisesta.
Italian korkein oikeus tuki tänään keskiviikkona puolustuksen väitettä siitä, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen perustana olevat "tosiseikat oli luokiteltu oikeudellisesti virheellisesti", asianajaja Nicola Canestrini kertoi lausunnossaan.
– Tämänpäiväisen päätöksen valossa arvioin lähipäivinä, onko edellytyksiä pyytää asiakkaani vapauttamista, koska hänen pidätyksensä oikeudellinen perusta on nyt poistunut, Canestrini lisäsi.
Kukaan ei ole ottanut vastuuta räjähdyksistä, ja Ukraina on kiistänyt osallisuutensa.