Nick Ritchie avautuu nyt kohupimahduksestaan – haukkuu TPS:n Markus Nurmen pelkuriksi

– En todellakaan ole rottamainen pelaaja. Yritän pelata melko rehellisesti ja rehdisti. Nyt olen ymmärtänyt, että on olemassa pelaajia, jotka eivät pelaa sillä tavalla, ja se on vähän kurjaa.

– Kuulin myöhemmin, että hän on ihon alle pyrkivän ärsyttäjän maineessa. Se on ilmeisesti hänen juttunsa. Se on vähän vaarallista, eikä sellaiselle pitäisi olla mitään sijaa missään liigassa. Mutta niin hän pelaa, eikä hän varmaankaan aio lopettaa sitä. Joten niin se kai sitten on.