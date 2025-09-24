Tähtipuolustaja Alex Pietrangelon NHL-uran pelättiin olevan ohi, mutta hän saattaakin pelata jo ensi kaudella muutenkin nimivahvan Vegas Golden Knightsin riveissä.
Pietrangelo, 35, saattaa pelata pian alkavalla NHL-sesongilla, vaikka kesällä tulleiden tietojen mukaan hän olisi vähintään tulevan kauden sivussa. Pietrangelo pelasi viime kauden loppuun lantiovamman kanssa.
Kanadalaispuolustaja ilmoitti kauden jälkeen vetäytyvänsä parantamaan vammaansa. Pietrangelon seurajoukkue Vegas Golden Knights siirsikin puolustajan pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, mikä mahdollisti supertähti Mitch Marnerin hankkimisen.
Pietrangelo kertoi NHL:n verkkosivujen haastattelussa, että lopettamispuheet saattoivat olla ennenaikaisia.
– Jatkan kuntouttamista, tähän mennessä prosessi on mennyt hyvin.
Pietrangelo ei tarvinnut leikkausta vammaansa. Hän on pystynyt olemaan joukueen mukana harjoitusleirillä.
Puolustaja pelasi viime kaudella 71 ottelua tehden 33 tehopistettä. Pietrangelo valittiin Kanadan joukkueeseen 4 Nations -turnaukseen, mutta hän jätti sen väliin kuntouttaakseen itseään loppukautta varten.
Pietrangelo on kaksinkertainen Stanley cup -voittaja vuodelta 2019 St. Louis Bluesissa ja 2023 Vegasissa.