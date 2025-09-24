Connor McDavid ja Leon Draisaitl ovat aloittamassa NHL-kautta samassa ketjussa, sillä Edmonton Oilersin laituritilanne on heikko.

Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin odotetaan pelaavan samassa ketjussa kauden alussa. Tehokaksikko on pelannut aiemminkin yhdessä varsinkin ylivoimalla, mutta pääosin heidät on nähty eri kentällisissä.

Päätökseen taustalla on Zach Hymanin rannevamma, joka pitää laiturin poissa kaukaloista ainakin kuukauden kauden alusta. Edmonton Oilersin päävalmentaja Kris Knoblauch kommentoi NHL:n verkkosivujen haastattelussa, että tällä hetkellä suunnitelmana on laittaa kaksikko ykköskenttään yhdessä, mutta varmaa se ei vielä ole.

– Ilman Hymania olemme ohkaisella kahden kärkikentän laiturien osalta, Knoblach perustelee.

Myös McDavidin laidalla pelannut Ryan Nugent-Hopkins aloittaa kauden kakkoskentän keskellä. Knoblauch kertoo kanadalaisen laitureiden selviävän harjoituskauden otteiden perusteella.

– Connorin ja Leonin kanssa voin laittaa kenet tahansa, ja tiedän, että se tulee toimimaan.

Saksalainen Draisaitl on alun perin tullut liigaan laiturina, mutta on sarjassa oppinut myös keskushyökkääjän roolin. Hän on rikkonut sadan tehopisteen rajapyykin kuudella NHL-kaudella, McDavid kahdeksan kertaa. Viime kaudella Draisaitl iski 106 pistettä, McDavid 100.