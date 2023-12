Karmiva epäonni johti ratkaisuun – NHL-kärkivaraus lopettaa uransa 25-vuotiaana

Spekulaatiot viime kauden kokonaan pelaamatta olleen Patrickin uran päätöksestä käynnistyivät, kun valmennuspalveluita tarjoava The Power Play käytti sanaparia entinen jääkiekkoammattilainen mainitessaan Patrickin Instagram-päivityksessään tiistaina. Patrick on toiminut yhtiön taito- ja videovalmentajana ja neuvontantajana. Keskiviikkona The Hockey Newsin toimittaja Dylan H. Robillard vahvisti Patrickin lopettamispäätöksen viestipalvelu X:ssä.