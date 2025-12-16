Mikko Rantanen otti vastuun törmäyksestään, jossa tähtimaalivahti Darcy Kuemper loukkaantui.

Los Angeles Kingsin kanadalaismaalivahti Darcy Kuemper kaatui, kärsi ylävartalovamman ja joutui jättämään kaukalon Dallas Starsin suomalaishyökkääjä Mikko Rantasen törmättyä häneen jääkiekon NHL-ottelun ensimmäisessä erässä.

Kings-puolustaja Brian Dumoulin oli ennen Rantasen ja Kuemperin törmäystä hienoisessa kontaktissa suomalaiseen.

– Se oli valitettava tilanne. Olin ajamassa maalille ja ajattelin, että menin maalivahdin alueen yläpuolelta. Dumoulin oli työntämässä minua siihen suuntaan. En nähnyt, että hän (Kuemper) oli siellä, Rantanen kommentoi medialle.

Kuemperin luistimet olivat maalivahdin alueella mutta törmäys Rantasen kanssa tapahtui hivenen maalivahdin alueen ulkopuolella. Suomalainen otti uuden kohun nostattaneen tilanteen kontolleen.

– Valitettavaa nähdä hänen joutuvan sivuun. Sanoin hänelle välittömästi, että "minun virheeni". Toivottavasti hän ei joudu olemaan kovin pitkään sivussa.

Rantanen ei saanut rangaistusta. Miehellä on rangaistusminuutteja tältä kaudelta kuitenkin yllin kyllin, 67, ja hän johtaa NHL:n jäähypörssiä.