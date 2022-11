NHL-supertähti Mikko Rantanen kohtasi valtavan fanilauman Tampereella – piti huolen jokaisen pyynnöstä: "Muistan, kun olin itse tuossa"

Rantasen kannalta tämän viikonlopun tapahtumassa on oma erityislatauksensa. Toisin kuin normaalisti, nyt läheiset ja kaverit pääsevät helposti lehtereille.

– Paljon on lippuja saanut laittaa eteenpäin. En viitsi tarkkaa lukemaa antaa, mutta paljon. Ei näitä pelejä hirveästi täällä pelata kuitenkaan. Kyllä niistä tiketeistä sai jonkun verran pulittaa, mutta ei se haittaa. Paljon on perhettä ja kavereita paikalla, se on kivaa, Rantanen hymyilee.