Patrik Laineelle tarjoutuu uskomaton NHL-sauma Tampereella – viikonlopun ennustaminen päättyy viekkaaseen virnistykseen

Suomalaisille jääkiekkofaneille on tarjottu herkkua oikein olan takaa niin maajoukkueen loistosuoritusten, NHL-suomalaisten menestyksen kuin erinäköisten huipputapahtumien osalta.

Kattaus on kohdillaan.

Yhdelle näistä viikonlopulla on oma erityisarvonsa.

– Onhan tuo hieno juttu. En usko, että pohjoisamerikkalaiset ihan ymmärtävät tämän kaiken merkitystä, kun suurin osa heistä pelaa kuitenkin joka kaudella heidän omassa kotikaupungissaan. Eurooppalaisille se on aika harvinaista, että näin pääsee käymään. Tuo on iso juttu niin itselleni kuin varmasti myös faneille, jotka pääsevät näkemään huippupelaajia livenä. Hieno tapahtuma on varmasti luvassa, Laine nyökkäilee MTV Urheilulle.