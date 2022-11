Kommentti: NHL ottaa tosissaan Suomen – Tampereen tapahtumassa on kaksi tärkeää puolta

Kun tieto varmistui, että Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche saapuvat Suomeen, saattoi ajatella, että voi pojat.

Mikä jättipotti järjestäjille.

Patrik Laine NHL-nutussa omassa kotikaupungissaan, ja Avalanche, NHL:n huippuseura vastassa. Vielä tässä vaiheessa ei tiedetty, että jättipotti sen kuin kasvoi kasvamistaan.

Avalanche lähti kevään pudotuspeleihin suurimpana ennakkosuosikkina ja hoiti homman kotiin.

NHL:n hallitseva mestari Suomessa. Eli maailman paras jääkiekkoseura saapui maanantaina härmään.

Eivätkä joukkueet pelkästään pakon alla matkustaneet lammikon toiselle puolelle. NHL on tullut ryminällä Suomeen.

***

On selvää, mitä NHL hakee Suomesta. Viikonlopun tapahtuma on yksi iso markkinointitempaus. Tärkeää on kuitenkin sen sisältö ja se, millä tavalla koko tapahtumaa on lähestytty.

Molemmat joukkueet ovat jakaneet aktiivisesti Suomeen liittyvää sisältöä sosiaalisen median puolella. On käyty jalkapalloilemassa, pulahdettu Itämereen, käyty saunomassa, vierailtu lasten sairaalassa ja niin edelleen.

Kaiken ohessa paikan päälle saapuneet pohjoisamerikkalaiset toimijat ovat jakaneet aktiivisesti huomioita ja otoksia katujen varsilta ja heille uniikeista paikoista. Kaikki tämä palvelee NHL:n monikulttuurisia pyrkimyksiä.

Viikonlopun pelien yllä on aivan toisenlainen lataus, jos vertaa esimerkiksi runkosarjan alussa Tshekissä pelattuihin Eurooppa-peleihin. NHL lähestyi tuolloin Keski-Euroopan markkinoita Tomas Hertilin (San Jose Sharks) ja Roman Josin (Nashville Predators) kautta. Oli harjoituspelejä Josin kotimaassa Sveitsissä, Saksassa ja kaksi runkosarjapeliä Tshekin Prahassa.

Itse tapahtuman intensiteettitaso jäi vaatimattomaksi. Pelit pelattiin vaiheessa, kun kausi oli vasta käynnistymässä, eikä joukkueiden kiinnostavuusarvo ollut mitenkään tapissa. Predators on juuri ja juuri pudotuspelinippu, kun taas Sharksiin ei kohdistu minkäänlaisia odotuksia.

Suomessa tilanne on hyvin erilainen. Avalanche on myös tällä kaudella NHL:n suurin mestarisuosikki, minkä lisäksi Blue Jackets on vahvistanut runkoaan muun muassa supertähdellä Johnny Gaudreaulla.

Kaiken kruunaa se, että paikalle saapuu oman kylän supertähti Patrik Laine ja toinen maan ykköshevonen, Mikko Rantanen.

***

Erityisesti Blue Jackets yrittää ottaa kaiken irti Suomen vierailustaan. Seura tiedostaa Laineen aiheuttaman markkinapotentiaalin.

Viikonlopun tapahtuman kohdalla ei tarvitse sen enempää vertailla sitä, miten esimerkiksi jalkapallon huippuseurat Real Madrid ja AS Roma ottivat Suomen huomioon omien vierailuidensa aikana. Pitää muistaa viitekehys. Suomi on kyseisille jättiseuroille hyvin pieni markkina-alue, kun taas jääkiekossa ja sen seuranta-alueella Suomi on huomattavasti isompi tekijä.

Vaikka jääkiekon MM-kisoja tai ei-NHL-pelaajien olympialaisia vähäteltäisiin kuinka, Suomen kansainvälinen jääkiekkoarvo tiedostetaan NHL:n ylimmässä johdossa. Kansainvälisen menestyksen lisäksi Suomesta on kasvanut NHL:n huipputason tekijöitä ja lajia seurataan hartaasti maan eri kolkissa.

Miten kiinnostusarvoa voidaan lisätä entistä enemmän? Tuomalla lajin supertähdet aidosti nokan eteen.

Ei ollut sattumaa, että esimerkiksi Blue Jacketsin ja Avalanchen torstain harjoitukset ovat yleisölle avoimia tapahtumia. Paikalla on useita NHL:n eturivin pelaajia, joiden osaamista halutaan esitellä mahdollisimman laajalle kävijäkunnalle.

Ei tarvitse mainita kuin kaksi nimeä: Nathan MacKinnon ja Cale Makar. MacKinnon on varovaisellakin arviolla maailman kolmen kärkipelaajan joukossa. Makar taas on NHL:n paras puolustaja. Eli maailman paras pakki.

Suomalaispelaajat eivät ole ainoita mannekiineja viikonlopun tapahtumassa.

***

Viikonlopun NHL-vierailussa on kaksi tärkeää kulmaa. NHL:lle Suomi on tärkeä markkinointikohde, kun taas Suomelle ja paikallisille NHL tarjoaa oivan jatkumon jääkiekkovillitykselle.

– Pääsin näkemään, kun NHL-joukkue pelasi idoleitani vastaan. Se oli upea kokemus. Muistan sen vielä tänä päivänäkin, Patrik Laine sanoi NHL.com:lle vuoden 2009 harjoitusottelusta, jossa hänen kasvattajaseuransa Tappara kohtasi Florida Panthersin.

Vaikka monille viikonlopun pelit tarjoavat oivan viihdepaketin, iso huomioarvo kohdistuu suomalaisen jääkiekon tulevaisuuteen.

Tämän viikonlopun pelit ja harjoitukset tarjoavat uskomattomia kokemuksia pienille nassikoille, jotka ovat omien jääkiekkouriensa alkutaipaleella. ”Hei, mää haluan olla niiku mäkkinnoni! Isi, isi, mää haluan opetella luistelemaan kuin se makari! Musta tulee samanlainen maalintekijä kuin Pate Laine!”

Tampere ruokkii tällä hetkellä kiekkoinnostuksen kavalkadia. Uusi, huipputason areena, jossa nähtiin jo alkukeväällä huikeita SM-liigakäänteitä ja otteluita. Siihen päälle vielä MM-kotikisat, unohtumattomien loppukäänteiden kera. Ja nyt NHL-ottelut.