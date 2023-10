NHL:ssä muhii huima suomalaistarina – läpimurrosta samaan henkeen taistellut Janne Pesonen: "Paljon paremmat mahdollisuudet"

Merelän ja Janne Pesosen tarinoissa on samaa henkeä. Pesonen lähti itse Pohjois-Amerikkaan syksyllä 2008. Hän oli tuolloin 26-vuotias. Takana oli kaksi hurjaa SM-liigakautta, joista jälkimmäisellä pisteitä kertyi jykevät 78.

Pesosen näkemyksen mukaan Merelä on kuitenkin tässä vaiheessa uraansa pidemmällä pelaajana kuin hän itse saman ikäisenä oli.

– Samoja merkkejä on, nyt kun sanot. Merelä on kyllä todella valmis paketti. Itse tuntuu, että kehittyi pelaajana vielä paljon sen (NHL-reissun) jälkeenkin. Itselläni se oli vähän, että olisi pitänyt päästä kahteen ensimmäiseen kenttään tuloksentekorooliin, että olisi päässyt omilla vahvuuksilla pelamaan, Pesonen näkee.

– Merelällä on siinä mielessä paljon paremmat mahdollisuudet, koska hän on niin monipuolinen pelaaja.

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

Merelä voi Pesosen mielestä pelata "missä kentässä vain". Hyökkääjä murtautui NHL-kokoonpanoon nelosketjun roolissa. Myös Tampan mestarivalmentaja Jon Cooper on kehunut suomalaisen otteita ja potentiaalia.

– Hän on lupaus. Hän on vain vanhempi lupaus. Mutta onko hän päässyt uransa huipulle? Ei edes lähelle sitä. Uskon yhä, että hänen käyränsä osoittaa ylös ja hän on kaukana katostaan, kaksi Stanley Cupia voittanut Tampan pitkäaikainen valmentaja paalutti lokakuun alussa.