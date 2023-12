Varausnumerolta 203 NHL-supertähtien ketjutoveriksi – Antti Pennanen syttyy kiekkokauden suomalaistarinasta: "Ei etsinyt tekosyitä"

24-vuotias Puustinen on noussut joulukuun aikana ilahduttavasti valokeilaan saatuaan mahdollisuuden näyttää kyntensä Pittsburghin NHL-miehistössä. Liukasliikkeinen laitahyökkääjä on tarttunut näytönpaikkaansa vahvasti ja takonut kahdeksaan peliin kuusi tehopistettä.

Kesän 2019 varaustilaisuudessa vasta seitsemännellä varauskierroksella NHL-draftin 203. pelaajana Pittsburghiin poimittu Puustinen on päässyt tuoreimman NHL-kokemuksen myötä heti vastuurooliin venäläistähti Jevgeni Malkinin rinnalle, ja on pelannut samassa ylivoimassa myös Sidney Crosbyn kanssa.

– Hän ei kuitenkaan ole kaikkein kookkain pelaaja, joten hän tarvitsee nuo ominaisuudet pelatakseen NHL:ssä. Ne hänellä on. On mielestäni hienoa, että myös tuon tyyppisillä ja kokoisilla pelaajilla on mahdollisuus päästä NHL:ään tuohon rooliin. Korostan sitä, että kun tulet seitsemän kierroksen varauksesta tuohon rooliin kahden suunnan sopimuksella, se on erittäin kova suoritus, Pennanen kehuu.