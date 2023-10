Ihmepoika mullistaa koko NHL:ää, suomalaiset mestarisuosikkien eturintamassa – tässä alkavan kauden puheenaiheet

Ihmepojan aika

Tuntuu siltä, kuinka koko NHL:n huulilla on nyt vain yksi nimi: Connor Bedard . Vancouverin alueelta kotoisin oleva kanadalaishyökkääjä väläytteli osaamistaan heti syksyn ensimmäisissä harjoituspeleissä. Menneen kesän kärkivaraus Bedard, 18, on Chicago Blackhawksin uusi keulakuva. Hän ei pelkästään mullista liigaa, hän mullistaa koko lajin evoluutiota.

Bedardin ilmiömäistä ja erityislaatuista laukausta kelataan vielä monissa studioissa eri puolilla kiekkoilevaa maailmaa. Miten ja minne hän asettaa kätensä laukausta virittäessään, miten poikkeuksellinen hänen viritysliikkeensä on ja miten hänen yläkätensä ranne on kuin 90 asteen kulmassa. Ennen kaikkea pinnalle nousee se, miten vastustajat pystyvät puolustamaan Bedardin poikkeavaa laukaisusädettä vastaan. Nuori kanadalaishyökkääjä pitää huolen siitä, että muuten sangen heikohko Blackhawks pysyy otsikoissa.

Supertähtien show

Jos Suomi-kiekossa menestyksen pohja on rakentunut viisikon yhteistyöstä, NHL:ssä tähtikultti ohjaa koko sarjan isoa kuvaa. Connor McDavid (Edmonton Oilers) on edelleen ylitse muiden. Hänen kanssaan kirkkaimpien tähtien kerhossa ovat Oilersin Leon Draisaitl , Colorado Avalanchen Nathan MacKinnon ja Cale Makar , Toronto Maple Leafsin Auston Matthews sekä New Jersey Devilsin Jack Hughes . McDavid takoi viime kaudella runkosarjassa 153 (64+89) pistettä. Kysymys kuuluu, kasvavatko lukemat vielä tätäkin suuremmiksi? Laji nopeutuu, taito korostuu ja erityisyksilöt ovat tiukasti tapetilla.

Joko nyt

McDavidiin ja Matthewsiin liittyy tehoilun lisäksi toinen iso kysymys. Meneekö McDavidin Oilers tai Matthewsin Maple Leafs vieläkään päätyyn asti? McDavid aloittaa jo yhdeksännen kautensa NHL:ssä. Tuona aikana Oilers on yltänyt parhaimmillaan konferenssifinaaleihin. Puhumattakaan Maple Leafsista, joka pääsi jopa viime keväänä ensimmäiseltä kierrokselta eteenpäin. Hip huraa! Maple Leafs on tehnyt kesän aikana isoja liikkeitä, mutta kysymysmerkit eivät ole kadonneet minnekään. Jääkiekon huomion keskuksessa kuohuu kausi toisensa jälkeen.

/All Over Press

/All Over Press

Vielä kerran, pojat!

Heidän kylkeensä Erik Karlsson on jättimäinen vahvistus. Penguinsin tilanne on mielenkiintoinen siksi, koska he iskevät hetkellä, jolloin itä horjuu. Boston Bruins menetti kesällä kaksi kärkisentteriään Patrice Bergeronin ja David Krejcin, kun taas Tampa Bay Lightning on aivan menestyshetkensä reunamilla. Sekoittaako Penguins oikein kunnolla soppaa?