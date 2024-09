NHL-päävalmentajalta suora vaatimus suomalaishyökkääjälle: "On tultava enemmän maaleja"

Suomalaisen pistetuotanto oli viime kaudella rooli huomioiden kelvollista, mutta tällä kaudella tahdin on kiristyttävä. Penguinsilla on viime kautta enemmän hyökkääjiä – myös nuoria sellaisia – hakemassa paikka NHL-kokoonpanosta. Oman paikan vakiinnuttaminen on aiempaa työläämpää.

– Hän on pelaaja, jolla on hyvät hyökkäyspään aistit. Hän on osoittanut kykynsä tehdä osua AHL:ssä. Seuraava askel on se, että NHL:ssä on tultava enemmän maaleja. Puustinen on todistanut kykynsä olla NHL-pelaaja. Mielestäni hänen on otettava seuraava askel ja tuotava joukkueeseen lisää viimeistelykykyä. Hänen on vaikutettava hyökkäyspäässä omaan ketjuunsa ja oltava tunnontarkka kiekottomassa pelaamisessa.