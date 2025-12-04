Ukrainalaishiihtäjä Dmytro Romanchenko on raivoissaan venäläisten urheilijoiden pääsystä Milano-Cortinan talviolympialaisiin.

17 venäläistä ja valkovenäläistä urheilijaa saa kilpailla neutraalilla statuksella Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FIS:n alaisissa lajeissa Milano-Cortinan olympia- ja paralympiakisoissa helmikuussa, jos he läpäisevät karsinnan. Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS päätti asiasta tiistaina.

Rukan maailmancupissa viime viikonloppuna kilpaillut ukrainalainen maastohiihtäjä Dmytro Romanchenko, 22, on näreissään. Hän ilmaisee olevansa erittäin pettynyt päätökseen sallia venäläisten osallistuminen neutraaleina urheilijoina.

– Ensinnäkään nämä "neutraalit" urheilijat eivät ole koskaan ilmaisseet vastustavansa Ukrainan sotaa sosiaalisessa mediassa. He jatkavat kilpailemista venäläisillä areenoilla, kansallisissa kilpailuissa. Esimerkiksi Saveli Korostelev osallistui "Legkov-kisaan", ja (Aleksandr) Legkov tukee sotaa Ukrainaa vastaan, Romanchenko viestitti norjalaislehti VG:lle.

Maastohiihdon nuorten maailmanmestari Korostelev on yksi 17 urheilijasta, joilla on mahdollisuus olympialaisiin neutraalilla statuksella. Päästäkseen olympialaisiin hänen olisi myös kilpailtava maailmancupissa.

Suuria venäläisen hiihdon tähtinimiä olympialaisiin ei ole tällä erää tulossa. Venäjän maajoukkuevalmentaja mukaan yli 90 prosenttia venäläisurheilijoista olisi poissuljettujen joukossa, koska he kuuluvat maan armeijaan tai turvallisuusviranomaisiin.