Raju uhkakuva: NHL-supertähti ulos maajoukkueturnauksesta? – "En ottaisi riskiä"

Vaikka NHL:n järjestämä 4 Nations Face-Off -maajoukkueturnaus käynnistyy yli kuukauden kuluttua, jo nyt pyöritellään rajuja uhkakuvia tulevan tapahtuman yllä.

Iso kysymys kohdistuu siihen, että jättääkö NHL:n tämän hetken kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Auston Matthews tulevan turnauksen välistä?

Toronto Maple Leafsin supertähti Matthews, 27, on kärsinyt ylävartalovammasta jo kesän harjoitusleiristä lähtien. Hänet asetettiin NHL:n loukkaantuneiden listalle 20. joulukuuta pelatun Buffalo Sabres -ottelun jälkeen.

Matthews on ollut mukana Maple Leafsin jäillä, mutta se, että milloin hän palaa tositoimiin, on pahasti auki.

Matthews vieraili syksyllä Saksassa, mistä hän koitti hakea apua vammaansa. Jenkkitähti myöntää olevansa epävarma siitä, että pystyykö hän jättämään loukkaantumishuolet taaksensa.

– En tiedä, että käykö noin, mutta toivon niin, Matthews totesi muun muassa The Ahtleticin mukaan.

Matthews kuuluu NHL:n ykköstähtien joukkoon. Hän takoi viime kaudella Maple Leafsin nutussa 81 runkosarjaottelussa tehot 69+38=107, voittaen sarjan maalipörssin.

Matthewsin tilanne on kovasti tapetilla Pohjois-Amerikassa, muun muassa helmikuussa pelattavan NHL 4 nations -turnauksen takia. Matthews nimettiin Yhdysvaltojen joukkueeseen jo kesällä.

– Jos nyt pitäisi sanoa jotain, niin toteaisin, että ”ei, et pelaa turnauksessa”. Olympialaiset ovat vuoden päästä. Jos hän haluaa edustaa Yhdysvaltoja kansainvälisellä tasolla, niin se tapahtuu siellä (olympialaisissa). Nyt kyse on Toronto Maple Leafsista ja siitä, että Matthews on täydessä iskussa, entinen NHL-vahti ja TSN:n nykyinen asiantuntija Martin Biron sanoo aiheesta.

– Jos olisi selvää, että hän on viikon tai kahden päästä täydessä kunnossa, niin silloin kaikki olisi selvää. Nyt emme tiedä, että mikä tilanne tarkalleen on. Ja jos hän on kolmen viikon tai kuukauden kuluttua 80 prosentin iskussa, niin ottaako hän riskin ja palaa turnauksen jälkeen Torontoon niin, että hän joutuu olemaan pidempään sivussa, kun joukkue tavoittelee pudotuspelipaikkaa? En ottaisi tuollaista riskiä. Ymmärrän toki, että tuo on iso turnaus, missä parhaat ovat vastakkain pitkän tauon jälkeen, mutta turha riskeerata mitään. Olympialaisissa sitten, Biron jatkaa.

NHL:n järjestämä 4 Nations Face-off -turnaus käynnistyy keskiviikkona 20. helmikuuta. Mukana ovat Kanada, USA, Suomi ja Ruotsi. Ottelut pelataan Montrealissa ja Bostonissa.