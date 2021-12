Tulevat olympialaiset jakavat mielipiteitä NHL-pelaajien keskuudessa – supertähdeltä suora tunnustus: "Se on huolestuttavaa"

NHL:n koronatilanne on heikentynyt huomattavasti viime viikkojen aikana. Viime päivinä lukuisia koronatapauksia on todettu useissa seuroissa, minkä vuoksi otteluita on jouduttu siirtämään. Jos tilanne huononee entisestään, on hyvinkin todennäköistä, että NHL päättää sittenkin vetäytyä olympialaisista.