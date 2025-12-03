Ruotsalainen jalkapallolegenda Zlatan Ibrahimovic on yksi 1001 ihmisestä, jotka ovat saaneet kunniatehtävän kantaa olympiatulta sen matkalla kohti helmikuun talviolympialaisia Milano-Cortinassa. Olympiajärjestäjät kertoivat asiasta tiistaina.

– Kuka muu muka? Ibrahimovic totesi sosiaalisessa mediassa kunniakkaasta nimityksestä uutistoimisto NTB:n mukaan.

Ex-maalinsylkijä Ibrahimovic päätti peliuransa 2023. Hän asuu Milanossa perheensä kanssa ja on mukana entisen seuransa AC Milanin toiminnassa.

Milano-Cortinan talviolympialaisten avajaisia vietetään Milanon kuuluisalla San Siro -stadionilla 6. helmikuuta.