Mikko Rantanen nousi yön NHL-kierroksella kaikkien aikojen suomalaispörssissä viidenneksi ohi Olli Jokisen, kun Dallas Stars löi San Jose Sharksin maalein 5–3.
Rantanen ja Dallasin suomalaistähdet olivat ottelussa tuttuun tapaan iskussa.
Maalitehtailu alkoi jo avauserässä, kun Rantanen ja Esa Lindell petasivat paikan Roope Hintzille, joka vei vierasjoukkueen 1–0-johtoon.
Erän lopulla Lindell ja Miro Heiskanen alustivat Wyatt Johnstonin 2–0-osuman.
Toisessa erässä kirjattiin Suomen NHL-historiankirjan sivuja uuteen uskoon, kun Rantanen ja Hintz keräsivät syöttöpisteet Johstonin illan toiseen maaliin. Rantanen nousi syöttöpisteensä avulla Olli Jokisen ohi viidenneksi Suomen kaikkien aikojen NHL-pistepörssissä.
Rantanen on tehnyt 686 ottelussa nyt 751 (308+443) pistettä. Rantasen edellä ovat enää vain Aleksander Barkov (782 pistettä), Saku Koivu (832 pistettä), Jari Kurri (1 398 pistettä) ja Teemu Selänne (1 457 pistettä).
Tämän kauden pistepörssissä Rantanen on tällä hetkellä niin ikään viidentenä tehoin 14+32=46.
Dallas voitti ottelun lopulta maalein 5–3 ja vankisti näin asemiaan läntisen konferenssin kakkosena.