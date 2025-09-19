NHL:ssä pelaavan Buffalo Sabresin tähtipuolustaja Rasmus Dahlin koki kesällä traumaattisen hetken.

Dahlin julkaisi Buffalon sosiaalisen median kanavissa avoimen kirjeen, jossa hän kertoi kesällä sattuneesta traumaattisesta tilanteesta. Dahlinin kihlattu Carolina Matovac sai sydänkohtauksen parin yhteisellä lomalla Ranskassa.

– Ollessamme Ranskassa lomalla Carolina alkoi voida huonosti parin päivän ajan. Huonovointisuus vaihtui nopeasti vakavaan sydänkohtaukseen. Onneksi hän sai elvytysapua, mikä pelasti hänen henkensä, Dahlinin kirjeessä todetaan.

– Ilman elvytystä lopputulosta olisi ollut mahdoton kuvitella. On vaikea edes miettiä, mitä pahimmillaan olisi voinut käydä.

Matovac kiidätettiin sairaalaan, jossa hän vietti useita viikkoja hengityskoneessa ennen kuin hän sai sydämensiirron. Nyt Matovac voi jo hieman paremmin ja keskittyy toipumiseen.

– Tämä on ollut elämämme haastavin vaihe, mutta olemme silti oppineet tästä todella paljon. Olemme todella siunattuja ja kiitollisia, ja ymmärrämme täysin, kuinka onnekkaita olemme.

Dahlin ja Matovac haluavat myös lähettää tärkeän viestin elvytystaitojen tärkeydestä.