NHL-suomalaislupaus Aatu Rädylle kaavaillaan kunnon näytönpaikkaa – "Hän on ansainnut mahdollisuuden"

Ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa aloitteleva Räty taistelee parhaillaan paikasta Islandersin NHL-miehistöön. Islandersin sentteriosastoon ei kuitenkaan ole helppo murtautua.

Islandersin päävalmentaja Lane Lambert haluaa kuitenkin tarjota Rädylle kunnollisen mahdollisuuden näyttää taitonsa harjoitusleirin aikana.

– Meillä on suuret odotukset häntä kohtaan. Hän on näyttänyt hyvältä koko tulokasleirin ja nyt myös harjoitusleirillä. Hän on ansainnut mahdollisuuden pelata vanhempien jätkien kanssa. Katsotaan, miltä hän näyttää, Lambert summaa The Athleticille.

Viime kaudella upeasti Jukurit-paidassa esiintynyt Räty on osoittanut harjoitusleirillä kypsyytensä, vaikka ikää nuorukaisella on vasta 19 vuotta.

– Hän on nuori pelaaja, joka sijoittuu hyvin. Suomesta tulee paljon samankaltaisia pelaajia. He oppivat pelin oikealla tavalla. Se on ehkäpä merkittävin asia, jonka hän tekee hyvin. Sijoittuminen hyökkäyksellisesti ja puolustuksellisesti, Lambert kuvailee.

Konkarihyökkääjä Kyle Palmieri on valmentajansa kanssa samoilla linjoilla.

– Hän pelaa todella kypsästi. Hän on dynaaminen, hänellä on erinomainen laukaus ja sentterinä hän tietää, miten ajatella. Tietysti puolustusalueella on asioita, jotka vaativat totuttelua, koska Euroopasta tulleelle peli on erilaista. Hän tekee todella kovasti töitä, Palmieri kehuu.