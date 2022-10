Taitava suomalaishyökkääjä hakee vielä kunnollista NHL-läpimurtoaan – "Minun on oltava parempi"

25-vuotias Borgström on kiekkoillut Pohjois-Amerikan kaukaloissa jo useamman kauden ajan, mutta taitava hyökkääjä ei ole vielä onnistunut tekemään todellista läpimurtoa NHL:ssä.

– Washington oli joukkue, joka todella halusi minut, Borgström kertoo Washington Hockey Now -sivuston haastattelussa.

Borgströmin tie NHL:ään on kulkenut Yhdysvaltojen yliopistosarja NCAA:n kautta. Borgström pelasi yliopistossa kaksi tehokasta kautta, minkä jälkeen hän hyppäsi ammattilaiskaukaloihin NHL:ään Florida Panthers-paidassa. Hyppy kiekkomaailman kovimpaan sarjaan oli henkisesti vaikea.

Borgströmille on kertynyt NHL:ssä viiden kauden ajalta yhteensä 110 ottelua. Uuden kauden kynnyksellä Borgström janoaa kunnollista läpimurtoa kirkkaisiin valoihin. Kiekollisesti taitava hyökkääjä on tehnyt jo vuosia töitä heikkouksiensa parantamiseksi.

– Ammattilaistasolla peli on erilaista. Tiedän kykyni, mutta en usko, että minusta tulee samaa pelaajaa kuin yliopistossa. Se olisi tosin fantastista. Pidän itseäni vielä nuorena ja minulla on paljon todistettavaa. Minun on oltava parempi.