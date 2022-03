Anton Lundell yllätti NHL-valmentajansa heti kahdessa asiassa – Tuomo Ruutu ehti jo varoitella tulevasta

Florida Panthers toki tiesi jo Lundellin varatessaan, että kyseessä on seuralle erittäin tärkeä satsaus, mutta kehityksen nopea tahti on päässyt yllättämään päävalmentajaksi kesken kauden vaihtaneen Andrew Brunetten.

– (Aleksander) Barkov on hänelle erittäin hyvä roolimalli. "Barky" on yksi kovimmista tekemään työtä jään ulkopuolella ja hänen sitoutumisensa on huipputasoa. "Lundy" on nähnyt sen ja on tarpeeksi fiksu ottamaan oppia, Brunette kertoo.