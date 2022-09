NHL-miljonäärien ryhmittymä puuhaa jättiareenaa Helsinkiin – näin hankkeesta kommentoidaan Jokerit-kytkyä: ”Olemme avoimena”

Muun muassa NHL-miljonäärien Olli Jokisen ja Karri Rämön tähdittämä yhtiö haluaa rakentaa kulttuurialueelle Suomen ja Pohjoismaiden suurimman monitoimiareenan.

Jokisen ja Rämön lisäksi hankkeen taustalla ovat muun muassa SRV-yhtiöiden pääomistaja Ilpo Kokkila ja jääkiekon pelaaja-agentit Todd Diamond ja Ilkka Larva.

MTV Urheilu tavoitti niin ikään hankkeessa mukana olevan Timo Niemisen, SRV:n varatoimitusjohtajan.

Mistä tuli ajatus rakentaa monitoimiareena ja juuri Suvilahteen?

– Suurimman sysäyksen aiheutti Ukrainan sota ja sitä kautta Pasilan areenaan (ent. Hartwall-areena) kohdistuvat pakotteet. Ollaan myös nähty erityinen potentiaali, joka Suvilahdessa on. Se on tunnettu vapaa-ajan ja viihtymisen keskus, joka on painottunut tähän asti vain kesäaikaan.

– Suvilahdessa on erinomaiset joukkoliikenneyhteydet, ja sen saavutettavuus on muutenkin erinomainen. Kauppakeskus Redissä on jo 2 000 pysäköintipaikkaa jo valmiina. Tämä on Helsingin paras paikka monitoimi- ja tapahtuma-areenalle.

Voitko kertoa vielä, mistä ajatus tällaisen areenan rakentamiseen Helsinkiin lähti?

– Olen itse ollut tekemässä ja kehittämässä Tampereen Nokia-areenaa vuodesta 2016. Siinä heräsi idea, että saataisiin samantasoinen areena tänne pääkaupunkiseudulle, josta sellainen puuttuu.

– Pasilan areena on hieno, mutta sekään ei täytä enää kaikkia nykypäivän vaateita, eikä siinä ole kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä uusimmissa areenoissa on.

Areena olisi parhaimmillaan 17 000 katsojaa vetävä. Miten tähän suuruusluokkaan päädyttiin?

– 17 000 olisi tapahtumissa maksimiyleisömäärä ja 14 000 sitten urheilutapahtumissa. Se olisi Pohjoismaiden suurin. Liiketoiminta areenoissa perustuu lipunmyyntiin ja paikkalukuun. Se osaltaan ratkaisee tapahtumajärjestäjien kiinnostuksen.

– Toiveena olisi, että se houkuttelisi kansainvälisiä esiintyjiä olemalla Pohjoismaiden suurin. Se on kilpailuetu.

Onko teidän suunnitelmassanne saada areenaan SM-liigatason jääkiekkojoukkue niin sanotuksi pääkäyttäjäksi?

– Olemme avoimena kaikenlaiselle yhteistyölle ja keskustelulle. Olemme tietysti varustelemassa hallia siten, että siellä voi pelata SM-liigatason kiekkoa ja myös kansainvälisiä otteluita kuten MM-kiekkoa. Olemme avoimia kaikenlaiselle keskustelulle.

Voisiko Jokerit pelata kotiottelunsa tulevaisuudessa Suvilahdessa?

– Aika näyttää. Toistaiseksi on yksi liigajoukkue Helsingissä ja toivottavasti Jokereista tulee toinen. Mitään keskusteluja ei ole vielä käyty, mutta olemme avoimena ja aika alkupäässä tämän hankkeen polkua.

Onko Suvilahden areenan rakennushanke tarkoitus rahoittaa yksityisesti, vai mahdollisesti osittain myös julkisella rahalla?

– Lähtökohta on, että tämä on yksityinen hanke. Ryhmittymän idea on, että pannaan hanke alulle ja rahoitetaan tässä alussa. Tietyssä vaiheessa hankkeessa kun ollaan päästy eteenpäin, haetaan lopulliset sijoittajat ja rahoitusratkaisut, mikä on tyypillistä tämänkaltaisissa rakennushankkeissa. Valtionapu on yksi kysymys, joka pitää selvittää, jos sellaiselle on edellytyksiä. Kaupunginkin kanssa keskustellaan erilaisista yhteistyömahdollisuuksista ja -ratkaisuista.

Olette katsoneet hyvin tarkkaan jo mahdollisen sijainnin tälle areenalle. Onko teillä olemassa jo jotain ennakkotietoa sille, että Helsingin kaupungilta saattaisi tulla vihreää valoa tällaiselle rakennushankkeelle Suvilahdessa?

– Alustavia keskusteluja on käyty kaupungin kanssa ja positiivisia signaaleja ja ymmärrystä on tullut, mutta neuvottelut on nyt vasta alkamassa, kun meillä on sisällä tuo kehittämisvarausanomus. Toivon mukaan päästäisiin etenemään nopeasti siinä prosessissa ja saataisiin positiivinen ratkaisu myöskin alueen asemakaavoituksessa.