Jyväskylässä tapahtuu: Liigajoukkue luopui sarjapaikastaan

O2-Jyväskylä on päättänyt luopua salibandyn naisten F-liigan sarjapaikastaan kaudelle 2025–2026.

Jyväskyläläisseura sai liigapaikan karsintojen kautta viime kauden päätteeksi. Tiedotteen mukaan seuran sopimustilanne on kuitenkin niin haastava, että se päätti luopua sarjapaikastaan seuran hallituksen kokouksessa 14. elokuuta.

– Todella surullinen tilanne. Pyrimme erilaisten keinojen kautta kasaamaan joukkueen tulevalle kaudelle sinne minne se kuuluukin, mutta realiteetit iskivät lopulta vasten kasvoja. Joskus pari askelta taaksepäin voi avata uudet ovet ottaa useammankin askeleen eteenpäin, O2-Jyväskylän urheilutoimenjohtaja Janne Kainulainen avaa F-liigan tiedotteessa.

– Olen pahoillani nykyisten ja edellisten kausien pelaajien ja taustojen puolesta, jotka ovat tehneet mahtavaa työtä keskisuomalaisen naissalibandyn eteen.



O2-Jyväskylän ratkaisun myötä F-liigan naisten sarjassa on tällä hetkellä 11 joukkuetta. Päätöksen vaikutuksista ja siihen liittyvistä jatkotoimista F-liiga tiedottaa myöhemmin.

– Onhan tämä odottamaton ja harmittava tieto niin F-liigan kuin keskisuomalaisten salibandyfanien näkökulmasta. Jyväskylä on perinteinen salibandyn liigapaikkakunta ja nyt alkavalla kaudella tämä pitkä yhtäjaksoinen historia saa valitettavan päätöksen, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kommentoi.

Heinäkuussa perinteikkään jyväskyläläisen salibandyseuran Happeen taustayhdistys asetettiin konkurssiin.